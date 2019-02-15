Сбербанк направил в Роскомнадзор письмо с просьбой провести проверку и запретить сайты, распространяющие программы, которые могут подменять номер телефона и совершать звонки, а также посылать СМС-сообщения, заявил журналистам в кулуарах Российского инвестиционного форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества — злоумышленники звонят с номеров банка и представляются якобы его сотрудниками, которые сообщают о блокировке попытки мошенников списать деньги с карты. При этом мошенники располагают информацией, необходимой для подтверждения личности сотрудника банка, рассказали РИА Новости два клиента Сбербанка.

«Мы каждый из этих сайтов идентифицировали. Я подписал неделю назад письмо в Роскомнадзор, где мы предложили Роскомнадзору провести на их стороне соответствующую проверку, разделегировать эти сайты и запретить это как класс», — сказал Кузнецов.

По его словам, банк проанализировал Интернет и обнаружил несколько десятков сайтов, на которых можно «купить за копейки программные продукты», которые могут заменить номер в открытом режиме.

«Например, от вашего номера позвонить кому-либо, а вы об этом знать не будете. Или прислать СМС-сообщение», — отметил Кузнецов.