Банк России может снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта в сентябре 2019 года. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Я ожидаю, что уже с третьего квартала текущего года Центральный банк будет задумываться о снижении ключевой ставки и, возможно, даже начнет ее снижать. Вполне возможно, что в сентябре может быть решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта», — сказал он.

При этом Аксаков отметил, что реализация национальных проектов будет драйвером экономического развития России. Поэтому можно ожидать улучшения ситуации в экономике, добавил он.

Банк России 8 февраля сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Поясняя решение, ЦБ указал, что инфляция в январе 2019 года — 5% в годовом выражении — соответствовала нижней границе ожиданий регулятора, а вклад повышения НДС в темпы роста потребительских цен был умеренным. В полной мере влияние НДС на инфляцию можно будет оценить не ранее апреля. Регулятор отметил, что будет принимать решения по ключевой ставке, оценивая достаточность повышения ставки в прошлом году.