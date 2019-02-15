Оператор связи Tele2 впервые получил годовую чистую прибыль с момента объединения компании с сотовыми активами «Ростелекома», сообщил RNS глава Tele2 Сергей Эмдин в кулуарах форума в Сочи.

«2018 год мы закончили очень хорошо, мы вышли на уровень 143 миллиарда рублей. Напомню, в 2017 году у нас было 123 миллиарда рублей, приросли примерно на 20 миллиардов рублей. Что более важно: мы стали прибыльной компанией по чистой прибыли. Это, наверное, самая главная цель у Tele2 была на 2018 год, и мы ее достигли», — сказал Эмдин, не назвав абсолютных цифр по чистой прибыли.

По его словам, основным фактором выхода на чистую прибыль стало увеличение месячного дохода с одного абонента (ARPU) на фоне роста потребления трафика в сети 4G, в 2018 году компания «умеренно, но уверенно» наращивала абонентскую базу. «Приросли примерно на такой же объем абонентов, как в 2017 году», — сказал Эмдин.

В 2019 году компания планирует удвоить чистую прибыль, прирасти по выручке и увеличить абонентскую базу на уровне 2018 года, отметил Эмдин.