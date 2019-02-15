«Главное за минуту» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и ценит свое время

• Правоохранительные органы задержали в Москве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Kалви. Также были задержаны партнер фонда Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, советник председателя правления Норвик Банка, глава его совета директоров Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров; суд уже санкционировал арест этих пяти топ-менеджеров. Калви, Дельпаль и Зюзин также входят в совет директоров банка «Восточный», Калви совет возглавляет. Кордичев ранее был председателем правления Восточного Банка. По версии следствия, подозреваемые похитили 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Заявление против Калви и других фигурантов дела подал в ФСБ член совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов, который настаивает, что его ввели в заблуждение перед сделкой по покупке банком акций у ПКБ в феврале 2017 года. Майкл Калви в суде изложил свою версию произошедшего, обвинив Юсупова в ложном доносе. Портал Банки.ру следит за главными событиями по уголовному делу в онлайн-режиме.

• Эксперты усомнились в укреплении рубля в 2019 году и не увидели предпосылок для снижения ключевой ставки. По их мнению, курс российской валюты в 2019—2020 годах останется примерно на текущем уровне, свидетельствуют данные из аналитического обзора Альфа-Банка. Курс рубля в текущем году будет сильно зависеть от внешних факторов: санкций, повышения ставки ФРС США и интереса иностранного капитала к развивающимся рынкам. При этом монетарная политика ЦБ повлияет на курс минимально, в отличие от 2016—2017 годов.

• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо изменить подход к оценке уровня бедности, чтобы, как и во всем мире, учитывать расходы семей. По его мнению, благодаря этому не будет ситуаций, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только потому, что, как выразился Медведев, ее «доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум». Также невозможной станет обратная ситуация, когда вполне обеспеченные люди, которые не работают официально, ежемесячно получают деньги еще и от государства.

• В Сбербанке прогнозируют, что в течение полугода злоумышленники начнут практиковать новый вид мошенничества. Суть его будет заключаться в том, что потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса. В качестве примера зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов включил на сессии Российского инвестиционного форума в Сочи аудиозапись диалога, в котором условный губернатор, говорящий голосом актера Иннокентия Смоктуновского, просил у собеседника 5 млрд рублей на строительство моста в регионе. Также Сбербанк направил в Роскомнадзор письмо с просьбой провести проверку и запретить сайты, распространяющие программы, которые могут подменять номер телефона и совершать звонки, а также посылать СМС-сообщения.