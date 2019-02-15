Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 1,19% и составил 2 490,16 пункта. Индекс РТС вырос на 1,83% до отметки 1 177,5 пункта.

Бумаги Сбербанка выросли в цене на 1,75%, «Газпрома» — на 2,51%, «АЛРОСы» — на 0,83%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,22%, Московской биржи — на 1,16%.



«Российский рынок акций в пятницу заметно восстановился. Инвесторы больше не боятся темы санкций, как пару дней назад, но это не значит, что она действительно больше не страшна. Можно прикрываться ожиданием повышения рейтингов, на которые давно никто не смотрит, можно покупать незначительно подешевевшие активы, но все это до поры до времени, пока санкционная тема в очередной раз не актуализируется... Краткосрочный диапазон движения по индексу Мосбиржи составляет 2 465—2 500 пунктов, по индексу РТС — 1 160—1 180 пунктов», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.