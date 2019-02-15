Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что его «не любят» в правительстве за позицию по оптимизации работы министерств, предполагающую пересмотр их деятельности в пользу выхода из «зоны комфорта». Соответствующее мнение он высказал в ходе телепрограммы «Диалог», вышедшей в эфир телеканала «Россия 24» в пятницу.

Собеседник министра, губернатор Пермского края Максим Решетников, направил вектор дискуссии к обсуждению системных проблем профильных министерств. В частности, по его словам, в сфере электроэнергетики тарифы объективно завышенные, происходит стимулирование «ненужных инвестиций». Кроме того, по словам Решетникова, на рынок оптовой генерации «государство с себя перекладывает издержки на реализацию отдельных проектов через этот механизм», все больше нагружая экономику.

Губернатор поинтересовался, насколько Минэкономразвития готово решать проблемы, вызванные сложной организацией процессов внутри министерств.

«Здесь правительство в моем лице, конечно же, к этому готово. Министерство экономики должно быть такой занозой у всех министерств. На самом деле многие меня уже в правительстве не любят, потому что я разрушаю этот комфортный режим, в котором существуют другие», — ответил Орешкин.

Он подчеркнул, что губернаторы через механизм Госсовета должны «из зоны комфорта выводить членов правительства, чтобы они не сидели в своих отраслевых домиках и не наслаждались какой-то ситуацией, когда им хорошо, но при этом экономике плохо».

«Экономический рост, как и любое движение вперед, — это всегда выход из зоны комфорта. Поэтому наша совместная задача — выводить всю систему госуправления из зоны комфорта, заставлять двигаться вперед», — заключил Орешкин.