Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин на встрече в верхней палате парламента в пятницу с представителями Минфина, Счетной палаты и Росстата попросил их в течение десяти дней подготовить предложения о представлении в парламент годовых отчетов об исполнении правительством бюджета до конца весенней сессии, а не в осеннюю сессию, как это происходит сейчас.

«Я прошу вас представить в течение десяти дней в Совет Федерации предложения по алгоритму перехода с девяти на шесть месяцев [срока представления отчета об исполнении бюджета]», — сказал Рябухин, обращаясь к представителям ведомств, которые участвовали в заседании.

Сенатор сообщил, что в ближайшее время встретится с министром финансов РФ Антоном Силуановым и главой Счетной палаты Алексеем Кудриным для обсуждения этого вопроса.

Как сказал в беседе с ТАСС Рябухин, предложение о переносе сроков было инициировано спикером СФ Валентиной Матвиенко и направлено на усиление роли парламента в бюджетном процессе. По словам Рябухина, перенос сроков предоставления отчета об исполнении бюджета даст депутатам и сенаторам возможность более глубоко проработать замечания и предложения, а затем сверить их с заключением Счетной палаты в сентябре. Как добавил сенатор, инициатива продиктована, в частности, необходимостью повышения эффективности мониторинга целевого расходования бюджетных средств на реализацию нацпроектов.

«Это потребует включения современных информационных технологий, систем отчетности, мониторинга, создания единой информационной базы в правительстве, она уже есть в ФНС, таможенной службе, Росалкогольрегулировании, ФОМС — это большой массив, который нужно консолидировать. Есть много нормативных документов, которые надо менять, это очень большая работа, думаю, она займет года полтора», — подчеркнул Рябухин.

