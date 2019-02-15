Президент РФ Владимир Путин проинформирован о деле основателя крупной инвестиционной компании Baring Vostok и члена совета директоров банка «Восточный» американца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да (проинформирован)», — сказал Песков.

Вместе с Калви задержаны пять человек, в том числе два партнера компании и директор по инвестициям. Басманный суд Москвы уже арестовал пятерых фигурантов дела и продлил задержание Калви на 72 часа.

Суд продлил на 72 часа задержание основателя Baring Vostok Следственный комитет РФ обосновал необходимость ареста американца тем, что он, находясь на свободе, может скрыться от российского правосудия, поскольку большую часть времени проводит в Лондоне.

Сам Калви заявил в суде, что причиной задержания является корпоративный конфликт с другим совладельцем банка «Восточный» — Артемом Аветисяном. Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка «Восточный», Аветисян — 32,55%.

По версии следствия, у банка «Восточный» были похищены 2,5 млрд рублей через обмен выданного им «Первому коллекторскому бюро» кредита на пакет акций некой International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоят.