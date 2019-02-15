Компания QIWI проанализировала траты россиян на День святого Валентина по своим каналам приема электронных платежей. По данным исследования, большинство подарков и романтических сюрпризов граждане начинают готовить за неделю-две до праздника.

«В 2019 году самым популярным развлечением у влюбленных, по данным QIWI, стали совместные посещения концертов, театральных представлений и других мероприятий... На втором месте — бронирование гостиниц. Закрывают тройку лидеров — билеты в кино. В отличие от 2018 года в этом году в топ-5 популярных категорий покупок на День влюбленных вошли авиабилеты и услуги туроператоров. Хотя в 2018-м на их месте находились услуги MLM-компаний (сетевой маркетинг)», — говорится в сообщении компании.

Средняя сумма одной покупки билетов в кино в преддверии 14 февраля составила 514 рублей в 2019 году. В 2018-м средний чек в аналогичной категории был равен 604 рублям. Улететь со своей половинкой на романтический уикенд в среднем стоило 11,7 тыс. рублей. Около 11 тыс. рублей также стоило в эти дни бронирование гостиниц, заключили в QIWI.