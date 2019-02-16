Председатель Российского совета фондов прямых инвестиций Анатолий Чубайс надеется, что при расследовании дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви будут учтены его высокая деловая репутация и личные заслуги в привлечении инвестиций в РФ.

Калви является основным фигурантом дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», возбужденного 13 февраля. Он задержан, 16 февраля будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Не готов комментировать уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви, потому что мы не знаем суть предъявленных ему обвинений. Но от лица Российского совета фондов прямых инвестиций могу уверенно сказать, что Майкл Калви — один из самых уважаемых инвесторов, который стоял у истоков создания нашей индустрии, и обладает высокой репутацией в деловых кругах как в России, так и за рубежом. Благодаря его профессионализму и авторитету в Россию было привлечено около четырех миллиардов долларов иностранных прямых инвестиций. Российский совет фондов прямых инвестиций выражает надежду на объективное расследование с учетом приведенных фактов», — сказал Чубайс.