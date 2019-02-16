Российские власти интересовались в 2008 году приобретением доли британского банка Barclays на сумму 500 млн фунтов стерлингов (643 млн долларов). Такое утверждение опубликовала газета Financial Times со ссылкой на протокол судебного заседания по делу о махинациях топ-менеджеров Barclays, который был зачитан в Королевском суде Саутворка.

В разгар финансового кризиса данное предложение было всерьез воспринято банком, который находился в поисках иностранных инвесторов, чтобы избежать предоставления помощи от британского правительства. Однако, как следует из протокола, финансовый комитет Barclays на заседании в октябре 2008 года пришел к мнению, что банк должен занять «очень осторожную» позицию в отношении РФ.

Как утверждает Financial Times, подобная сделка могла быть осуществлена при посредничестве тогдашнего председателя Barclays Capital Ханса-Йорга Рудлоффа. «Российское правительство проявляет значительную заинтересованность в получении доли, равной 500 млн фунтов стерлингов — 1,5%», — утверждается в представленном в суде отчете по итогам заседания финансового комитета Barclays.

Затем британский банк в том же году обратился к инвесторам из Катара и ОАЭ и привлек средства на сумму более 11 млрд фунтов стерлингов (14 млрд долларов), что в конечном итоге спасло банк от контроля со стороны правительства Великобритании. Однако Служба по борьбе с крупными финансовыми махинациями (SFO) подозревает бывшего гендиректора Barclays и еще трех топ-менеджеров в том, что они ввели в заблуждение рынок и других инвесторов незаконными сделками, направив Катару 320 млн фунтов стерлингов (411 млн долларов) в обмен на инвестиции. Все четверо отвергают обвинения в свой адрес, по которым им может грозить до десяти лет тюремного заключения. Судебный процесс, как планируется, продлится полгода.