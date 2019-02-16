Сбербанк ведет переговоры с фондами о рефинансировании долга хорватского ретейлера Agrokor, будет заниматься рефинансированием вместе с менеджментом компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

«Да, идет процесс переговоров. Все усилия команды нацелены на имплементацию плана урегулирования. После этого события будем заниматься рефинансированием вместе с менеджментом компании», — прокомментировали в банке переговоры с фондами о рефинансировании долга Agrokor.

Agrokor — крупнейшая частная компания Хорватии, в которой власти страны в апреле прошлого года решили ввести чрезвычайное управление. Более трети долга (1,3 млрд евро) компании приходится на российские банки. В июле 2018 года кредиторы одобрили план урегулирования долга. Согласно плану, Сбербанк после завершения процесса реструктуризации долга получит 39,2% акций компании и станет крупнейшим собственником агрохолдинга. Банк также владеет 18,5% акций сети Mercator, которая является «дочкой» Agrokor.

Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин в конце января сообщил РИА Новости, что банк планирует в первом полугодии 2019 года продать свою долю в хорватском ретейлере Agrokor, но пока не определился с планами по своему пакету в словенском ретейлере Mercator.