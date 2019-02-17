Россия превращается в «великую IT-державу», поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt .

Издание напоминает, что доходы IT-гиганта «Яндекс» в 2018 году увеличились на 36% до более чем 1,8 млрд долларов, а прибыль компании выросла на 430% до 660 млн долларов.

Ведущий российский поисковик находится на пути к тому, чтобы стать одновременно российским Amazon, Google, Uber и TomTom, считает автор. И не только потому, что самая большая страна мира переживает бум интернет-торговли, но также из-за того, что в технологическом отношении российские IT-компании зачастую уступают конкурентам из Кремниевой долины, отмечается в статье.

При этом число интернет-пользователей в России растет огромными темпами, указывает газета. По последним данным, около 75% россиян имеют доступ в Сеть, и российский интернет-рынок с числом пользователей более чем 90 млн человек стал крупнейшим в Европе.

Кроме того, страна обладает огромным потенциалом в сфере электронной коммерции: американский инвестиционный банк Morgan Stanley спрогнозировал, что розничный онлайн-оборот товаров в России может вырасти с 18 млрд долларов в 2017 году до 31 млрд в 2020-м, а к 2023-му — до 52 млрд, пишет Handelsblatt. При этом общий рынок электронной коммерции (торговля товарами и услугами) уже в 2016 году составил около 26 млрд долларов, констатирует издание.