Правительство должно приложить усилия для выравнивания уровня доходов людей в разных регионах РФ, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ.

«Мы не создадим мономерное пространство по всей стране. Очень разная страна объективно. Но мы должны делать все, чтобы сближать доходы городского и сельского населения и отдельных регионов», — сказал премьер.

По его мнению, необходимо стараться увеличивать доходы семей, которые живут и в городе, и в деревне, несмотря на существующий разрыв. «То, что в городе кажется доходом невысоким и подчас вызывает у людей негативные эмоции, в деревне выглядит как вполне достойный доход, — заметил он. — Поэтому мы должны... способствовать тому, чтобы доходы между городом, деревней и отдельными регионами сближались».

Медведев считает, что правительство должно следить за справедливым распределением финансирования нацпроектов между крупными городами и провинцией. «Нужно следить, чтобы эти деньги были распределены справедливым образом, чтобы не получилось так, что агломерации получат львиную долю, а до населения, которое живет в деревне, дойдут какие-то гроши», — указал глава правительства.



Он заверил, что Кабинет министров будет следить за эффективностью расходования и не допустит такого развития ситуации, «потому что это именно проблема исполнения самих национальных проектов».

Медведев обратил внимание на то, что в крупных городах, в первую очередь в столице, мало кто замечает позитивные изменения, потому что уровень жизни достаточно высок. «Появилась новая дорога — ну и появилась, открылась новая поликлиника — и открылась. Не выглядит это как какое-то фундаментальное изменение в жизни, — отметил он. — А в глубинке так жизнь устроена, что как раз новая дорога, новая больница, новый клуб, какое-то еще место для того, чтобы заниматься спортом, выглядит просто как праздник, как совершенно особое, фантастическое событие».

По этой причине, считает Медведев, нацпроекты должны уделять жизни в провинции самое пристальное внимание. «Конечно, агломерации, города — там происходит развитие нашей страны. Они очень важны, там живет значительная часть населения, но не надо забывать, что четверть населения живет в деревне и там возможности гораздо меньшие, — подчеркнул премьер-министр. — Именно туда мы должны также обратить свой взор. Это проблемы деревни и проблемы малых городов России».