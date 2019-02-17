Бизнес должен участвовать в реализации национальных проектов, нужны привлекательные условия для государственно-частного партнерства, чтобы бизнес в конечном счете мог заработать, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Да, вы абсолютно правы, бизнес действительно должен участвовать. Но бизнес должен участвовать на принципах бизнеса, то есть на рыночных принципах. Эти внебюджетные деньги мы из-под палки никого не заставим дать. Они должны почувствовать интерес», — сказал Медведев в интервью программе «Итоги недели» телеканала НТВ.

Он добавил, что бизнес должен понимать, что сможет заработать. «Государственно-частное партнерство только тогда интересно, когда бизнес понимает, что в конечном счете он может на этом зарабатывать. Это нормально, это же бизнес. Поэтому мы должны создавать привлекательные условия. И мы их создали», — сообщил Медведев.

По словам премьера, уже сейчас отобраны десятки проектов на серьезные суммы. Речь идет, как рассказал Медведев, о проектах на общую сумму порядка 12 трлн рублей.

«Есть такие деньги, есть такие проекты, и сейчас идет их отбор. Начиная от крупных нефтяных и нефтехимических, газохимических комплексов — они действительно большие, но они и генерируют большой денежный поток — и заканчивая такими проблемами, как создание искусственного интеллекта и написание наших отечественных программ. Это все анализируется моими коллегами из Министерства экономического развития и некоторых других ведомств. Так что проекты есть. Самое главное — не напугать бизнес. И это задача государства — создать разумные, комфортные условия. Но в то же время не позволить, извините, сесть на шею», — указал Медведев, добавив, что полноценное государственно-частное партнерство возникнет лишь при достижении компромиссов.