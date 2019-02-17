Курс рубля будет сохранять устойчивость при цене на нефть, превышающей 40 долларов за баррель. С такой оценкой выступил в интервью телеканалу «Россия-1» в воскресенье министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, курс российской валюты также не будет подвержен значительным колебаниям в долгосрочной перспективе.

«При ценах на нефть выше 40 долларов за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос, не стоит ли ожидать обвалов рубля.

«Сейчас мы имеем курс в районе 66 рублей за 1 доллар — гораздо крепче, чем он был осенью. Понятно, что краткосрочная волатильность будет сохраняться, курс у нас абсолютно плавающий. Изменения ситуации на внешних рынках, другие факторы будут приводить к тому, что курс будет колебаться, но долгосрочно он будет устойчивым, и в реальном выражении он будет плавно укрепляться», — добавил министр.