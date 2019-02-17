Для повышения прозрачности учета статистики в России можно было бы ввести общественный контроль над процессом ее сбора. Об этой идее глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал в эфире программы на телеканале «Россия-1».



Отвечая на вопрос журналиста о достоверности данных Росстата, Орешкин напомнил, что ведомство работает в соответствии с методиками ООН, которые устанавливает статкомитет организации. Вместе с тем он признал, что нельзя исключать проблемы со сбором первичной информации, на которой строятся все прочие выводы.

«Учитывая всю вот эту процедуру, сложно не доверять статистике, потому что понятно, откуда взяты данные и что мы имеем на выходе. Я думаю, что то, что нужно будет сделать в ближайшее время, — это сделать всю эту историю более прозрачной, более публичной, поставить ее под общественный контроль, чтобы все понимали, откуда взяты те или иные цифры и как получилась та или иная статистика», — указал Орешкин.

По словам Орешкина, сейчас Минэкономразвития работает над подобным механизмом из-за того, что «в последнее время появились вопросы» к работе Росстата. Однако вероятность того, что на ведомство оказывается давление с целью подкрутки некоторых цифр, Орешкин исключил.

«Когда ты прогнозируешь одно, а результат получается другой, то хочется всегда сказать, что ты-то все правильно спрогнозировал, все правильно оценивал, а вот что-то там подкрутили. Есть такая психологическая особенность. Мы такой не страдаем, мы говорили об одном прогнозе, об одной цифре, получилась другая», — сказал министр.