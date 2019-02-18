Минстрой не видит необходимости субсидировать ипотечные ставки, заявил «Известиям» замглавы ведомства Никита Стасишин. По его словам, в 2019-м они вырастут с нынешних 9,56% до 10,5—11% годовых.

В связи с ростом ключевой ставки крупнейшие банки подняли цены жилищных кредитов на 1,5—2,5 процентного пункта. Дальнейшая динамика показателя будет зависеть от внешних факторов и ситуации на финансовом рынке, добавил Стасишин.

«При ухудшении макроэкономических показателей и их влиянии на рост ипотечной ставки совместно с другими федеральными органами исполнительной власти такие механизмы могут обсуждаться», — подчеркнул чиновник.

Прошлый год стал рекордным для России с точки зрения развития ипотечного рынка. По данным Центробанка, общий объем выданных ссуд превысил 3 трлн рублей, граждане получили почти 1,5 млн займов. По сравнению с 2017 годом кредитование выросло на 50%. При этом средняя ставка в течение всего 2018 года снижалась и впервые в истории опустилась ниже 10% годовых. Однако в сентябре и декабре Центробанк повышал ключевую ставку, в связи с чем крупнейшие банки увеличили проценты по ипотеке.

Главный аналитик «БКС Премьера» Антон Покатович настроен спокойно: если ставки зафиксируются на уровне 10,5—11%, ипотечный спрос вряд ли испытает драматическое снижение. Но есть и другой сценарий. Если в отношении России введут очередные жесткие санкции, ЦБ может снова поднять ключевую ставку для нейтрализации рисков. В этом случае банки отреагируют увеличением процентов по ипотеке. Превышение ставками уровня 12,5% может потребовать субсидирующих мер от государства для поддержки ипотечного спроса, добавил Покатович.

«По нашим оценкам, при реализации такого сценария и отсутствии субсидирующих мер объемы выдач в 2019 году могут составить порядка 1,8—2,5 триллиона рублей, что будет означать спад выдач в годовом соотношении на 20—30%», — отметил эксперт.

Ипотечная ставка будет расти в первой половине года, а во второй — начнет снижаться, считает начальник управления развития ипотечных партнерских программ банка «Открытие» Дмитрий Вагабов. По его словам, многое будет зависеть от инфляции и ключевой ставки ЦБ. По мнению главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, в 2019 году проценты по ипотеке останутся достаточно стабильными — рынок реагировал на решения Центробанка, а в дополнительном повышении ключевой ставки необходимости нет. Но санкционные риски не дадут им пойти вниз. Сейчас ипотеку брать выгодно, потому что ставки находятся на минимальных уровнях, добавила Орлова.