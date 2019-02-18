Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» находятся на стадии обсуждения и должны быть внесены в Госдуму в весеннюю сессию

Срок, с которого все торговые точки и интернет-магазины будут обязаны принимать к оплате банковские карты, будет перенесен на полтора года, рассказал РБК глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, требование планируется распространить на все торгово-сервисные предприятия (ТСП) с 1 января 2023 года вместо 1 июля 2021-го — даты, которая обсуждалась ранее.

Соответствующие поправки в закон «О защите прав потребителей» находятся на стадии обсуждения и должны быть внесены в Госдуму в весеннюю сессию, пояснил Аксаков.

«В законопроекте точно сдвинутся сроки, с которых магазины должны будут в обязательном порядке принимать карты к оплате. Сейчас мы рассматриваем вариант обязать ТСП с торговым оборотом от 20 миллионов рублей принимать карты к оплате с 1 января 2020 года, от 10 миллионов рублей — с 1 января 2021 года, от 5 миллионов рублей — с 1 января 2022 года, все магазины вне зависимости от оборота — с 1 января 2023 года», — подчеркнул глава комитета Госдумы по финрынкам.

Действующее законодательство предписывает принимать к оплате в обязательном порядке только карты «Мир», и это требование распространяется на все торговые точки с оборотом 40 млн рублей, за исключением тех, что расположены в районах без доступа к Интернету.

В 2018 году началось обсуждение поправок, которые предусматривали поэтапное распространение обязанности принимать карты на все торговые точки — не только «Мир», а не менее трех видов безналичных платежных средств. Первая версия законопроекта, разработанная рабочей группой в рамках АНО «Цифровая экономика», предлагала завершить полный переход на новые правила в 2023 году, но в последующих версиях срок сократился до 1 июля 2021 года (ноябрьский вариант есть у РБК).

Банк России в целом поддерживает инициативы по снижению порога для обязательного приема карт до 20 млн рублей от оборота, а в дальнейшем — и ниже, поскольку это в том числе содействует росту доли безналичных операций, прокомментировали в пресс-службе ЦБ. «При этом в случае реализации таких шагов крайне важно учитывать развитие инфраструктуры приема карт, в том числе среди малых и средних ТСП, а также в удаленных регионах», — добавили там.

Все интернет-магазины в России обяжут принимать банковские карты с 2021 года Поправки планируется внести в закон «О защите прав потребителей».

Разработчики законопроекта считают, что массовое внедрение безналичной оплаты обеспечит прозрачность торговли, особенно в Интернете, для налоговых органов. Масштабный теневой рынок, связанный с продажей контрафактной продукции, существует в значительной степени именно за счет микропредприятий, использующих исключительно наличную форму расчетов с покупателями, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Чаще всего такая продукция реализуется именно через Интернет из-за практически полного отсутствия механизмов контроля со стороны государственных органов.

Ранее, в октябре 2018 года, сообщалось о разработке соответствующего законопроекта. В Центробанке и в Минэкономразвития идею поддержали, отметив, что это поспособствует увеличению безналичного оборота, обелению рынка интернет-торговли и повышению качества финансовых услуг. Тогда эксперты отмечали, что малому бизнесу введение безналичного расчета будет невыгодно из-за высокой комиссии за эквайринг (прием карт к оплате), именно это может помешать успешной реализации законопроекта.