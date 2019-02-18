В инвестиционном фонде Baring Vostok заявили, что арестованный накануне по делу о хищении 2,5 млрд рублей основатель организации Майкл Калви никогда не являлся бенефициарным владельцем контрольного пакета акций банка «Восточный» и бенефициаром агентства «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) (обе эти организации фигурируют в его деле). Об этом говорится в поступившем РБК заявлении Baring Vostok. Со сделкой именно этих организаций связано производство.

О том, что Калви контролирует обе эти компании, указывал на заседании следователь. Однако, по версии представителей инвестиционного фонда, «эта информация не соответствует действительности и вводит общественность в заблуждение относительно активов Baring Vostok и полномочий Калви».

«Данные компании (банк «Восточный» и ПКБ. — Прим. ред.) являются портфельными инвестициями фондов Baring Vostok, Майкл Калви никогда не был прямым или косвенным владельцем их акций», — отметили в инвестфонде.

«Бенефициарами долей Baring Vostok в портфельных компаниях фактически являются инвесторы в фонды Baring Vostok, подавляющее большинство которых — это представители ведущих международных инвесторов», — добавили в пресс-службе. Остальных деталей в компании не уточнили.

Басманный суд Москвы 16 февраля арестовал сроком на два месяца основателя Baring Vostok и члена совета директоров банка «Восточный» Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Следствие обосновало необходимость ареста Калви тем, что он, находясь на свободе, может скрыться от российского правосудия, поскольку большую часть времени проводит в Лондоне.