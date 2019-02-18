Банк России предложил дополнительные меры рыночного регулирования, которые должны снизить вероятность манипулирования ценами на моторное топливо. Инициативы изложены в официальном письме от 10 января этого года в адрес Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), через которую осуществляется 99% организованных торгов нефтепродуктами. Документ есть в распоряжении «Известий» .



По мнению ЦБ, существующая схема работы трейдеров создает определенную «серую зону» вокруг их клиентских операций на товарном рынке с использованием биржевых торгов. Этой практике необходимо положить конец. Регулятор предлагает повысить требования к трейдерам, допущенным на СПбМТСБ. Они должны будут вести учет клиентских поручений и информации об исполнении, хранить эти данные, в том числе записи телефонных звонков. От трейдеров также будут требовать раскрытия финансовой отчетности, предоставления информации о деловой репутации, судебных спорах, об участии в торгах на других биржах. Кроме того, ЦБ предлагает разработать кодекс этики участников торгов, куда будет включен пункт о лишении недобросовестного трейдера права торговать на бирже. Пока у СПбМТСБ такой возможности нет.

К началу марта будут разработаны соответствующие изменения в нормативные документы биржи, учитывающие рекомендации ЦБ, рассказал вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов. Их представят на обсуждение биржевого комитета ФАС России. В него входят представители антимонопольного ведомства, налоговой службы, нефтегазовых компаний и прочих участников торгов, а также эксперты.

Чуть позднее будет разработан и кодекс, в котором пропишут возможность удаления с площадки недобросовестного трейдера.

«Очень важно, чтобы кодекс не был набором благих пожеланий, которые можно игнорировать. Это должен быть реальный документ, дисциплинирующий участников торгов», — отметил Карпов.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака подтвердили, что в курсе всех предлагаемых ЦБ изменений и оценивают их позитивно. В ЦБ отправку письма в СПбМТСБ не прокомментировали.



В ФАС считают, что новые и уже принятые изменения «дают возможность сильно минимизировать сговоры и позволят оперативно их выявлять, если они все-таки будут иметь место».



Замдиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, позитивно оценив инициативы ЦБ и ФАС, в то же время отметил, что они не могут стать панацеей от роста цен на моторное топливо. По словам эксперта, стоимость бензина и дизеля зависит не только от биржевых торгов, но и от других обстоятельств: курса рубля к доллару, мировых цен на нефть и налоговой нагрузки на производителей и продавцов топлива. Он уверен, что правительству еще есть над чем работать, чтобы не допустить нового скачка весной.

