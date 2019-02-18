Обязанности арестованного в субботу главы Baring Vostok Майкла Калви взяли на себя старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь фонда, партнер Алексей Калинин. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Ввиду последних событий Baring Vostok Capital Partners заявляет, что компания продолжает работать в обычном режиме и о том, что старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь фонда, партнер Алексей Калинин взяли на себя обязанности главы Baring Vostok Capital Partners», — говорится в сообщении.

Кроме того, «в целях обеспечения эффективной и бесперебойной операционной деятельности» компания приостановила полномочия Калви, а также арестованных 15 февраля Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина.