В министерстве пояснили, что женщинам приходится брать на себя больше ответственности по управлению семейным бюджетом

Женщины в России после 40 лет обладают большим объемом финансовых знаний, чем мужчины. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава департамента международных финансовых отношений Минфина РФ Андрей Бокарев, ссылаясь на данные масштабного исследования финансовой грамотности населения, проведенного в 85 регионах РФ совместно со Всемирным банком.

Как отметил Бокарев, подобные исследования проводятся и в других странах мира, однако ранее никто не проводил такого глубокого анализа по регионам одной страны.

«Картина рейтинга получилась пестрая, богатая, отчасти даже неожиданная, но какие-то результаты были предсказуемы. Например, мы не ожидали, что начиная с уровня 40 лет и старше наблюдается достаточно большой разрыв в уровне финансовой грамотности между женщинами и мужчинами, причем в пользу женщин», — сообщил он.

По словам Бокарева, до 40 лет разница в уровне финансовой грамотности между мужчинами и женщинами минимальна, однако после этого возраста картина меняется.

«С нашей точки зрения, это вызвано тем, что женщинам приходится заботиться о детях, о старшем поколении, брать на себя больше ответственности по управлению семейным бюджетом, принимать важные финансовые решения. Таким образом, они продолжают наращивать знания, свой потенциал в финансовой области», — пояснил он.