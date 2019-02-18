Ряд министерств, ЦБ и «ДОМ.РФ» должны в ближайший месяц представить в Кабмин предложения по стимулированию ипотеки на частные жилые дома, в том числе деревянные. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам состоявшегося 5 февраля совещания о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщается в понедельник, 18 февраля, на сайте Кабмина.

«Минфину России, Минпромторгу России, Минстрою России и Минэкономразвития России совместно с Банком России и АО «ДОМ.РФ» представить до 25 марта 2019 года в правительство Российской Федерации предложения по стимулированию жилищного (ипотечного) кредитования индивидуального жилищного строительства, включая приобретение деревянных домов», — гласит поручение.

Газета «Известия» в конце января писала со ссылкой на главу Ассоциации деревянного домостроения Олега Паниткова, что работавшая в 2018 году в пилотном режиме программа по оформлению в льготную ипотеку заводских деревянных домов не показала значимых результатов из-за ее короткого срока действия. Предполагалось, что граждане в период с 1 апреля по 1 ноября 2018 года заключат 2,5 тыс. таких сделок, однако их оказалось менее сотни.

Ипотека на покупку деревянных домов не оправдала ожиданий правительства
Ипотека на покупку деревянных домов не оправдала ожиданий правительства

За год было заключено меньше 100 сделок.