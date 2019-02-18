Ряд министерств, ЦБ и «ДОМ.РФ» должны в ближайший месяц представить в Кабмин предложения по стимулированию ипотеки на частные жилые дома, в том числе деревянные. Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам состоявшегося 5 февраля совещания о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта «Жилье и городская среда», сообщается в понедельник, 18 февраля, на сайте Кабмина.

«Минфину России, Минпромторгу России, Минстрою России и Минэкономразвития России совместно с Банком России и АО «ДОМ.РФ» представить до 25 марта 2019 года в правительство Российской Федерации предложения по стимулированию жилищного (ипотечного) кредитования индивидуального жилищного строительства, включая приобретение деревянных домов», — гласит поручение.



Газета «Известия» в конце января писала со ссылкой на главу Ассоциации деревянного домостроения Олега Паниткова, что работавшая в 2018 году в пилотном режиме программа по оформлению в льготную ипотеку заводских деревянных домов не показала значимых результатов из-за ее короткого срока действия. Предполагалось, что граждане в период с 1 апреля по 1 ноября 2018 года заключат 2,5 тыс. таких сделок, однако их оказалось менее сотни.