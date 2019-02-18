Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) по итогам прошлого года может выплатить своему акционеру Банку России дивиденды в размере 20—25% от чистой прибыли, сообщил президент РНПК Николай Галушин на встрече с журналистами, уточнив, что вопрос дивидендов должен рассматривать наблюдательный совет.

Объем начисленной премии по договорам перестрахования за 2018 год составил 12,178 млрд рублей, что на 58% выше, чем в 2017-м. На будущий год запланирован более скромный рост собранных премий — чуть менее 1 млрд рублей, до 13 млрд.

5% премий (576,9 млрд рублей) были привлечены с международного рынка. 58% премии начислено по факультативным договорам, 42% — по облигаторным. 37% портфеля РНПК приходится на договоры перестрахования имущества и строительно-монтажных рисков, еще 12% — авиационных рисков, 14% — автокаско.



Коэффициент убыточности (состоявшиеся убытки к заработанной премии) составил 91%, существенно снизившись по сравнению с уровнем 2017 года — 132%.

Несмотря на ряд крупных убытков в грузовом и космическом страховании, произошедших в 2018 году, чистая прибыль компании, по предварительным данным, составила 1,796 млрд рублей, это в 20 раз больше, чем годом ранее (89 млн рублей по итогам 2017-го). Как ранее заявляли представители компании, в 2019 году РНПК отказывается от страхования космических рисков, предположительно оно будет возобновлено в следующем году.



В прошлом году РНПК заплатила дивиденды в размере 25% от прибыли — 23,43 млн рублей.

На конец 2018 года инвестиционный портфель вырос на 25% по сравнению с началом года, доходность составила 7,9%, 67% портфеля вложено в ОФЗ. Объем вложений в корпоративные облигации вырос почти в три раза, их доля составила 20%.

Российская национальная перестраховочная компания появилась в 2016 году для защиты рисков клиентов, которые из-за санкций стало невозможно перестраховать за рубежом. По закону коммерческие страховщики должны предлагать РНПК 10% от всех рисков, передаваемых в перестрахование, санкционные риски РНПК обязана принять в доле не менее 10%. Оплаченный капитал компании составляет 21 млрд рублей, объявленный — 71 млрд. На разницу ЦБ предоставил РНПК материнскую гарантию, которой нацперестраховщик может воспользоваться на случай крупных санкционных убытков. Пока к помощи материнской компании РНПК не прибегала.