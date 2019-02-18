Минкомсвязь разработала проект постановления правительства РФ, утверждающего правила субсидирования банков, которые предоставляют льготное кредитование IТ-компаниям. Это следует из проекта министерства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту пояснительной записки, субсидии планируется предоставлять банкам, которые будут определены в установленном порядке как системно значимые кредитные организации, а также Внешэкономбанку. Кроме того, в список могут войти банки рейтингом не ниже «BBB-(RU)» согласно АКРА и не ниже «ruBBB-» по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА». При этом их капитал должен превышать 20 млрд рублей, указывается в документе.

«Предъявляемые требования к иным кредитным организациям позволят привлечь к участию не более 60 банков, что благоприятно скажется на реализации меры поддержки», — говорится в пояснительной записке.

В то же время заемщиками могут стать организации, обладающие статусом налоговых резидентов РФ, имеющие зарегистрированное юрлицо на территории РФ, не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и так далее.

Планируется, что максимальный размер кредитования в рамках правил субсидирования будет определять Минкомсвязь.

Соответствующие требования подготавливаются в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», поясняется в документе.