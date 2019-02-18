15 февраля Банк России опубликовал новый список страховщиков, соответствующих требованиям федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». Из списка исключена Московская акционерная страховая компания («МАКС») по просьбе самой компании, сообщили Банки.ру в «МАКС».

«Мы, как и многие другие серьезные страховщики, уже давно не видели возможностей для активной работы компании по этому виду страхования, — прокомментировал Сергей Синявин, начальник отдела андеррайтинга по страхованию гражданской ответственности СК «МАКС». — Рынок недвижимости за последнее время не стал более прозрачным. Его участники очень сильно зависят от рыночной конъюнктуры и макроэкономических факторов. Кроме того, здесь обычным делом является безответственность на различных этапах, в том числе при выдаче разрешений на строительство».

Осуществление нормального андеррайтинга в такой ситуации было невозможно, отметил Синявин. «По сути, при заключении договора страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче помещения по договору участия в долевом строительстве страховым компаниям предлагается взять на себя риски финансовой несостоятельности застройщиков», — сказал он.

В числе допущенных к страхованию ответственности застройщиков перед дольщиками осталось всего десять игроков: «Ингосстрах», ВСК, «АльфаСрахование», «ВТБ Страхование», «Югория», «Абсолют Страхование», «РСХБ-Страхование», «Пари», «БИН Страхование», Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков (ПОВЗ).



Из серьезных участников рынка, которые реально осуществляли страхование застройщиков, в списке остались только ПОВЗ и ВСК, которая, в частности, страховала ответственность обанкротившейся Urban Group. Ранее, в октябре 2018 года, из списка был исключен «Проминстрах», принявший весной 2017 года портфель от еще одного крупного игрока РИНКО (ООО «Региональная страховая компания», бывшая «Ижтранс-Полис»).

18 декабря 2018 года права работать на этом рынке потеряла лидер рынка — СК «Респект», контролировавшая 80% всего рынка. После исключения из списка «Респекта» Госдума в срочном порядке приняла закон, усиливающий контроль за использованием застройщиками денежных средств участников долевого строительства, который разрешил застройщикам, не останавливая продажи, страховать свои риски не в страховой компании, а в Фонде защиты прав дольщиков.

Добровольный механизм страхования ответственности застройщиков в пользу граждан, инвестирующих в долевое строительство, был запущен в 2014 году для защиты дольщиков в случае, если строительная компания признается банкротом, однако такой метод не оправдал себя. В конце 2017 года взамен механизма страхования был создан Фонд защиты прав дольщиков, куда застройщики обязаны перечислять взносы.