Арбитражный апелляционный суд Ростова-на-Дону отклонил апелляцию банка ВТБ, который оспаривал положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества бывшего владельца Таганрогского автомобильного завода (ТагАЗ) Михаила Парамонова, об этом говорится в картотеке арбитражного суда. ВТБ — крупнейший кредитор бизнесмена (сумма долга — 7,26 млрд рублей), его апелляцию отклонили в пятницу, 15 февраля.

Парамонов был признан банкротом в сентябре 2016 года, тогда же была введена процедура реализации его имущества. Финансовым управляющим имуществом бизнесмена стала Ольга Белозерова, член некоммерческого партнерства «Объединение арбитражных управляющих «Авангард». Кроме ВТБ крупными кредиторами экс-владельца ТагАЗа являются Сбербанк (4,3 млрд рублей), Газпромбанк (2,9 млрд) и Росбанк (1,6 млрд), общий размер требований — около 19 млрд.

Арбитражный суд Ростовской области утвердил положение о продаже зарубежного имущества Парамонова в пользу всех кредиторов еще 5 декабря 2018 года, это определение суда оспаривал ВТБ. Постановление апелляционного суда вступает в силу с момента его принятия — 15 февраля, а с ним — и процедура продажи имущества бизнесмена. Но ВТБ может обжаловать решение в течение месяца, следует из документов суда. Представитель ВТБ не стал это комментировать. С Парамоновым связаться не удалось.

Согласно решению ростовского суда, Белозерова обнаружила у Парамонова только один актив за рубежом — виллу во французском Иль-де-ля-Лож (западный пригород Парижа) с подсобными помещениями и земельным участком площадью 3,01 тыс. кв. м. Начальная цена продажи этой виллы утверждена на уровне 2,15 млн евро, минимальная — 1,78 млн евро, хотя бизнесмен ее купил за 6,5 млн евро в 1998 году.

Начальной цены (2,15 млн долларов или 143,07 млн рублей по курсу ЦБ на 15 февраля) не хватит на удовлетворение даже 10% требований кредиторов Парамонова. Но деньги, вырученные от ее продажи, должны быть включены в конкурсную массу и распределены пропорционально долям кредиторов, следует из процедуры, утвержденной ростовским судом. ВТБ уже инициировал арест виллы бизнесмена, сказал РБК другой источник, близкий к одному из кредиторов бизнесмена. Согласно выписке из французских реестров записей о недвижимости (есть у РБК), 10 сентября 2018-го банк обратился во французскую службу регистрации недвижимости с просьбой опубликовать в этом реестре предписание на оплату долга Парамонова перед ВТБ, что предполагает наложение ареста на его виллу.