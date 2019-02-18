Защита обжаловала в Мосгорсуде арест гражданина США, основателя и управляющего инвестиционным фондом Baring Vostok Майкла Калви, подозреваемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин.

«Мы подали жалобу в канцелярию Басманного суда. Она будет рассмотрена в апелляционной инстанции Мосгорсуда. Мы просим изменить Калви меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест или залог», — сказал собеседник агентства, уточнив, что дата рассмотрения жалобы Мосгорсудом пока не назначена.

В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций).

В субботу Басманный суд Москвы арестовал сроком на два месяца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Ранее были арестованы еще пять фигурантов дела.