Правительство Венесуэлы должно быть осторожным с операциями с золотом, такие действия носят сейчас непубличный характер. Об этом заявил в интервью ТАСС советник руководства Центрального банка Венесуэлы, экс-посол в России (2003—2005 годы) Карлос Мендоса Потелла.

«В общих чертах можно сказать, что эти операции производятся обычно непублично, тем более сейчас, учитывая обстановку в Венесуэле и ее международное окружение, — отметил собеседник агентства. — Правительство должно быть осторожным, прежде чем предпринимать какие-то действия».

«Правительство Венесуэлы пытается направлять какие-то золотые запасы в Россию, в Турцию, — продолжил он. — В Турцию была отправлена партия золота для его переработки из руды в слитки. Пока непонятно, вернутся эти слитки в Венесуэлу или останутся там на хранение».

Мадуро: в Банке Англии заморожены 80 тонн венесуэльского золота Мадуро также увязал «золотой вопрос» с конвоями международной гуманитарной помощи, от которой отказывается Каракас.

Говоря об информации СМИ об отправке части запасов в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), он отметил, что как сотрудник Центробанка не может это комментировать.

29 января в верифицированном Twitter-аккаунте Национальной ассамблеи Венесуэлы появилась запись, сделанная от имени депутата Хосе Герра, который утверждал, что в страну якобы прибыл из Москвы самолет, собиравшийся вывезти 20 тонн золота. Однако позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг утверждения Герры. 31 января агентство Reuters сообщило, что Центральный банк Венесуэлы намерен отправить 15 тонн золота в ОАЭ, чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты.