Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск опустился на 7 копеек к предыдущему закрытию и составил 66,23 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 17,7 тыс. сделок на сумму порядка 1,6 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,9—66,4 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 74,88 рубля, опустившись на 5 копеек к уровню предыдущего закрытия. С этим инструментом было проведено порядка 4,2 тыс. сделок примерно на 245,7 млн евро по курсам от 74,79 до 75,09 рубля за евро.

«Российский рубль стабилен, пока нефть в плюсе. Баррель Brent к вечеру остается возле 66,47 доллара, здесь сохраняется потенциал для повышения, особенно на фоне коррекции в долларе. Пока нет новых подробностей «санкционного» дела (речь, конечно, о США, а не о Европе), отечественная валюта останется невозмутимой. Доллар США закроет сессию понедельника в диапазоне 66,05—66,45 рубля, евро закончит день в пределах 74,85—75,15 рубля. Внутренних новостей, как и внешних, сегодня нет», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.