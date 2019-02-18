Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал в своем Twitter-аккаунте арест основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви.

«Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики», — пояснил он.



В пятницу, 15 февраля, в Москве задержали основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Baring Vostok — крупнейший акционер банка «Восточный» (51,6% акций). В субботу Басманный суд Москвы арестовал сроком на два месяца Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Ранее были арестованы еще пять фигурантов дела.



В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что арест основателя инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви не скажется на инвестиционном климате РФ.

Услышал, что я поручился за Калви. Пока еще нет. Другие уважаемые люди уже предложили поручительство. Но хочу обратить внимание, что явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам. Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики

— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 18 февраля 2019 г.