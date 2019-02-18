Московские полицейские задержали подозреваемого в краже в особо крупном размере, в результате которой был причинен ущерб банку. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

«В полицию с заявлением о краже средств организации обратился сотрудник собственной безопасности одного из финансово-кредитных учреждений на северо-востоке Москвы, — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов. — Неизвестные внесли в банкомат учреждения имитации денежных купюр на сумму свыше 3 миллионов рублей, а затем обналичили часть средств в другом платежном устройстве, таким образом причинив организации значительный ущерб».

Оперативники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого — 28-летнего неработающего жителя столицы. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»).

Полиция проводит необходимые мероприятия для установления личности и задержания соучастников противоправного деяния.



Название банка, которому был причинен ущерб, в сообщении МВД не уточняется, но в видеоролике ведомства с допросом фигуранта виден банкомат с логотипом Райффайзенбанка.