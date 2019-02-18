Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка о взыскании 6,34 млрд рублей с ООО «ПСН Проперти Менеджмент», следует из картотеки материалов дел.

«Взыскать с ООО «ПСН Проперти Менеджмент» в пользу ПАО «Промсвязьбанк» денежные средства в размере 6 336 251 507 рублей 88 копеек, в том числе номинальной стоимости биржевых документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска 4В02-01- 36515-R-001P в размере 5 954 508 000 рублей 00 копеек; купонный доход за первый купонный период в размере 381 743 507 рублей 88 копеек; расходы по госпошлине в размере 200 000 рублей 00 копеек», — отмечается в документе.



Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

В 2018 году санируемый Промсвязьбанк, которым ранее владели братья Дмитрий и Алексей Ананьевы, подал иск на 6,3 млрд рублей к девелоперской компании «ПСН Проперти Менеджмент» (после раздела активов братьями эта компания принадлежит Дмитрию Ананьеву).