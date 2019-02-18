Держателям карт БКС Банка дадут возможность использовать непотраченные деньги для инвестиций в фондовый рынок. Для этого им необходимо будет подключить специальную опцию, чтобы при каждой покупке остаток зачислялся на инвестиционный счет. Об этом Банки.ру рассказал заместитель предправления «БКС» Станислав Новиков.

Например, если сумма, от которой будут происходить списания, будет установлена на уровне 1 тыс. рублей, то в случае если клиент потратил 600 рублей, 400 рублей пойдут в выбранный инвестиционный продукт. «Это могут быть вложения в ПИФы и другие инструменты», — уточнил Новиков.

По его словам, клиент может сам выбрать лимит суммы, от которой будет происходить списание. Плюс подобного подхода заключается в том, что таким образом держатель карты может копить деньги и при этом одновременно видеть, как прирастает его инвестиционный портфель. Пока в «БКС» намерены предложить услугу только держателям дебетовых карт БКС Банка. Однако компания не исключает, что подобным сервисом в перспективе смогут пользоваться и клиенты других кредитных организаций.