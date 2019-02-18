В Москве завершено расследование уголовного дела о 61 эпизоде хищения денежных средств банка. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичного главка МВД.

«Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению одного из бывших руководителей дирекции сопровождения финансовых операций столичного банка в хищении свыше 5 миллионов рублей», — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как было установлено в ходе расследования, фигурантка уголовного дела, возглавляя управление расчетных и депозитных операций дирекции сопровождения финансовых операций учреждения и имея право доступа к автоматизированным системам банка по управлению его внутренними счетами, разработала план хищения денежных средств. Так, в январе 2015 года она использовала специальное программное обеспечение для формирования платежного документа — мемориального ордера, в который внесла недостоверные сведения, а в качестве получателя платежа указала подконтрольный ей расчетный счет, открытый в дополнительном офисе финансово-кредитного учреждения.

Аналогичным способом в период с 2015 по 2017 год женщина совершила хищение денежных средств банка на общую сумму свыше 5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»).



В феврале текущего года фигурантке было предъявлено обвинение в совершении 61 эпизода мошенничества. В настоящее время обвиняемая и ее защитник знакомятся с материалами уголовного дела.