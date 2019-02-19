Российские застройщики в начале 2019 года стали активно обращаться за проектным финансированием, сообщил в интервью ТАСС председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко.

«В настоящее время в банке находятся на рассмотрении более 400 проектов, и мы видим, что рост числа заявок на проектное финансирование начался после Нового года. Несмотря на то, что продукт [по проектному финансированию] был готов еще в прошлом году, большого спроса со стороны рынка мы не видели. Потому что по старым правилам была возможность привлекать средства дольщиков, за которые не нужно платить банковский процент. В связи с поправками, которые были внесены в законодательство, мы видим всплеск интереса застройщиков к проектному финансированию», — сказал Федорко.

В конце 2018 года в законодательство о долевом строительстве были внесены поправки, которые обязали застройщиков перейти с 1 июля 2019 года на проектное финансирование даже по тем объектам, разрешение на строительство которых было выдано ранее. Первоначальная версия законопроекта предусматривала неприменение к таким проектам системы финансирования через счета эскроу. В новой редакции закона средства дольщиков будут напрямую привлекаться только по отдельным проектам, которые соответствуют определенным критериям, их сейчас разрабатывает Минстрой.

По словам Федорко, среднерыночная ставка по проектному финансированию для застройщиков составляет около 11—12%. В то же время при увеличении продаж по счетам эскроу ставка может снижаться до 5—6%.