Верховный суд (ВС) принял решение, которое может помочь банкам бороться с махинациями клиентов с ипотечными залогами, пишет «Коммерсант».

На днях коллегия по экономическим спорам ВС фактически перекрыла схему, которая позволяла ипотечным заемщикам снять обременение с заложенной по кредиту квартиры. Коллегия рассматривала спор Абсолют Банка с заемщиками — супругами Одинцовыми, которые взяли в банке ипотеку на приобретение большой квартиры. Через некоторое время супруги решили превратить одну квартиру в две, право собственности Одинцовых и ипотеку районный суд признал законными. Однако на кадастровый учет новые объекты недвижимости не поставили и обременение на них не было перенесено.

Затем Олег Одинцов инициировал процедуру своего банкротства. Абсолют Банк, которому будущий банкрот ипотеку так и не погасил, добивался вхождения в реестр как залогового кредитора через суд. Но в первой инстанции банк получил отказ, а апелляционная и кассационная инстанции удовлетворили его требования частично, указав, что раз обременение на новые объекты недвижимости не наложено, то банк включат в реестр как обычного кредитора с удовлетворением требований в порядке общей очереди.

Абсолют Банк подал жалобу в ВС, тот вынес спор на рассмотрение коллегии. Она вынесла решение: реконструкция предмета залога не означает прекращения договора залога. Следовательно, обе квартиры, которые были созданы в результате реконструкции, находятся в залоге у банка.

В Абсолют Банке подчеркивают, что не случайность и не ошибка кредитной организации, а промедление со стороны заемщика привели к тому, что залог не был переоформлен на новые объекты недвижимости. По словам директора юридического департамента банка Сергея Артеменкова, именно должник не совершил действий по документальному оформлению вновь созданных объектов и после получения решения районного суда о трансформации объекта в два новых не обратился в Росреестр. «Без регистрации в реестре невозможно зарегистрировать обременение, в реестре до сих пор фигурирует старый объект, — отметил он. — При этом банк не имел возможности сам зарегистрировать залог».

По словам экспертов, это решение имеет большое значение не только для Абсолют Банка, но и для других игроков. По словам руководителя аналитического центра «Русипотека» Сергея Гордейко, почти в каждом банке найдется клиент, который пытается изменением объекта залога снять с него обременение. Массовой практика не стала, уточняет он, поскольку попытки манипуляций с залогами можно квалифицировать как мошеннические действия.