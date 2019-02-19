Хакеры нанесли финансовой сфере России ущерб в размере 3 млрд рублей, сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова в ходе выступления на XI Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере.



«Цифровая уязвимость банковской сферы еще весьма ощутима. По экспертным оценкам, за последние пару лет хакеры нанесли финансовой сфере России ущерб в размере 3 миллиардов рублей», — сказала она.

Бокова подчеркнула, что в России в ближайшие шесть лет на информационную безопасность планируется направить свыше 30 млрд рублей.