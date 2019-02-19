Последний из арестованных на прошлой неделе фигурантов дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин подал жалобу на заключение под стражу, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«В Басманном суде зарегистрирована апелляционная жалоба в защиту интересов подозреваемого Ивана Зюзина», — рассказала пресс-секретарь.

Таким образом, защитники всех фигурантов дела подали апелляционные жалобы на решения об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В субботу Басманный суд столицы арестовал американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви на два месяца по делу о хищении 2,5 млрд рублей. Виновным он себя не считает.

Еще один фигурант дела Baring Vostok обжаловал арест Ранее жалобы на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу подали защитники подозреваемых Максима Владимирова и Алексея Кордичева.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости в 600 тыс., заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик Банка, бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров.

Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.