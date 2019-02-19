Объем несанкционированных операций, совершенных с использованием платежных карт, эмитированных на территории РФ, в 2018 году составил 1,385 млрд рублей, что на 44% больше аналогичного показателя за 2017 год (961,3 млн рублей). Об этом говорится в обзоре, подготовленном подразделением Центробанка ФинЦЕРТ.



Количество таких операций за отчетный период в прошлом году составило 416 тыс. 933, что больше на 31,4% аналогичного показателя за 2017 год (317 тыс. 178).

Средняя сумма одной несанкционированной операции в 2018 году выросла на 9,6% и составила 3,32 тыс. рублей против 3,03 тыс. рублей в 2017-м. Такое увеличение обусловлено ростом количества и объемов несанкционированных операций в отчетном периоде.

Большая часть хищений со счетов физлиц совершается через получение мошенниками несанкционированного прямого доступа к электронным средствам платежа либо побуждение владельцев средств самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников путем обмана или злоупотребления доверием (с использованием методов социальной инженерии).

В качестве одной из мер, способствующих снижению количества хищений с использованием социальной инженерии, служит законопроект, наделяющий Банк России правом досудебной либо внесудебной блокировки фишинговых сайтов и мошеннических кол-центров.