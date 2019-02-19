Первый в России форум по PR-продвижению первых лиц «The CEO's PR — 2019. Формирование позитивного информационного поля первого лица» состоится 1 марта 2019 года.
Это форум для тех, кто ищет ответ хотя бы на один из этих вопросов:
- Как продвигать первое лицо компании в социальных сетях?
- Как создать положительный образ во внутрикорпоративном пространстве?
- Чем руководствоваться при подаче материалов, чтобы их расхватали журналисты?
- Антикризис: инструменты работы с негативом в социальных сетях и СМИ.
- KPI: как измерить эффективность работы по первым лицам?
Среди спикеров:
- начальник управления коммуникаций, пресс-секретарь президента банка «Открытие» Анна Кантер;
- директор по связям с общественностью «Кортрос» Ирина Опимах;
- директор по связям с общественностью «КамАЗ» Олег Афанасьев;
- директор департамента общественных связей «Русал» Ольга Санарова;
- руководитель пресс-службы «Мираторг» Дмитрий Сергеев.
The CEO's PR — 2019 — это не только возможность услышать редкие кейсы. Это значительно больше: открытый микрофон, лайфхаки, дискуссии, мастер-класс и круглый стол.