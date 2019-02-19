Первый в России форум по PR-продвижению первых лиц «The CEO's PR — 2019. Формирование позитивного информационного поля первого лица» состоится 1 марта 2019 года.

Это форум для тех, кто ищет ответ хотя бы на один из этих вопросов:

Как продвигать первое лицо компании в социальных сетях?

Как создать положительный образ во внутрикорпоративном пространстве?

Чем руководствоваться при подаче материалов, чтобы их расхватали журналисты?

Антикризис: инструменты работы с негативом в социальных сетях и СМИ.

KPI: как измерить эффективность работы по первым лицам?

Среди спикеров:

начальник управления коммуникаций, пресс-секретарь президента банка «Открытие» Анна Кантер;

директор по связям с общественностью «Кортрос» Ирина Опимах;

директор по связям с общественностью «КамАЗ» Олег Афанасьев;

директор департамента общественных связей «Русал» Ольга Санарова;

руководитель пресс-службы «Мираторг» Дмитрий Сергеев.

The CEO's PR — 2019 — это не только возможность услышать редкие кейсы. Это значительно больше: открытый микрофон, лайфхаки, дискуссии, мастер-класс и круглый стол.