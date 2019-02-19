Росгосстрах Банк предлагает оформить новую «Доходную» карту.

Комиссия за выпуск и годовое обслуживание карты не взимается. Снять бесплатно денежные средства можно в собственных банкоматах и ПВН банка, а также в банкоматах Сбербанка, «ФК Открытие» и «Траста». Плата за снятие в банкоматах других банков и ПВН всех сторонних кредитных организаций составит 1,5%, минимум 300 рублей.

По карте предусмотрено начисление процентов на остаток средств на счете в размере от 4,5% до 7,25% годовых. При этом сумма минимального первоначального взноса для начисления процентов равна 3 тыс. рублей. Процентная ставка зависит от суммы остатка на счете карты и срока размещения денежных средств. Проценты ежемесячно капитализируются.

Услуга СМС-информирования предоставляется за 50 рублей в месяц.

«Карта интересна для клиентов, которые имеют на карточном счете остаток денежных средств в течение продолжительного времени. Также карту отличает бесплатное обслуживание и снятие без комиссии наличных в ряде сторонних банков», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.

Кроме того, банк прекратил выпуск «Отличной» карты.