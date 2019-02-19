ЦБ установил официальные курсы валют на 20 февраля. Курс доллара понизился на 4,48 копейки, составив 66,2022 рубля (66,247 рубля на 19 февраля). Курс евро уменьшился на 9,04 копейки, до 74,8151 рубля (74,9055 рубля на 19 февраля).



Российская валюта по-прежнему сохраняет потенциал укрепления, полагают аналитики Нордеа Банка Татьяна Евдокимова, Григорий Жирнов и Денис Давыдов.

«Рубль укрепился по итогам торгов понедельника на фоне повышения аппетита игроков к рисковым активам, который сложился в результате реакции участников рынка на проведение американо-китайских торговых переговоров», — комментируют эксперты. Они напоминают, что президент США Дональд Трамп накануне отметил «очень продуктивное» проведение переговоров с КНР, что повысило оптимизм участников рынка в отношении темы торговых противоречий между двумя странами.

Кроме того, министры иностранных дел Еврозоны в понедельник обсуждали новые санкционные ограничения в отношении России. В результате главы ведомств ЕС пришли к выводу о необходимости адресных санкций против физических лиц, при этом юридические лица под санкции не подпадут, указывают аналитики.

«Таким образом, опубликованная накануне информация о том, что новые санкции ЕС не будут иметь выраженного макроэкономического эффекта, вчера была подтверждена, а значит, санкционная премия в отношении российской валюты может несколько сократиться в ближайшее время», — резюмируют они.

Позитивным фактором для рубля также выступает динамика нефтяных котировок, находящихся на максимумах с ноября прошлого года. Кроме того, аналитики отмечают приближение пика налоговых выплат, что может дополнительно поддержать российскую валюту в паре с долларом и евро.

По отношению к европейской валюте, допускают эксперты, рубль может продемонстрировать более сильную динамику на фоне негативных ожиданий в части экономической активности в ЕС и слабости евро в паре с долларом.