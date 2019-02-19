Комитет по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий включение негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых организаций и Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в перечень получателей сведений о госрегистрации смерти и сведений о внесении исправлений или изменений в реестр записи актов о смерти, которые содержатся в едином реестре записей актов гражданского состояния. Документ инициировала группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым.

Соответствующие поправки вносятся в закон «О записи актов гражданского состояния».

Предусматривается, что такие сведения будут предоставляться этим организациям по их запросу.

«Комитет поддерживает необходимость предлагаемых законопроектом изменений, поскольку своевременность получений сведений о смерти позволит НПФ избежать переплат негосударственных и накопительных пенсий участников и застрахованных лиц. Реализация положений законопроекта позволит также решить аналогичные проблемы, возникающие у страховых организаций в отношении застрахованных лиц и выгодоприобретателей по договорам страхования, и у АСВ в отношении кредиторов НПФ и страховых организаций при осуществлении им функций конкурсного управляющего (ликвидатора) этих организаций», — говорится в заключении комитета.

Правительство поддержало законопроект, однако высказало свои замечания к нему. «Учитывая, что АСВ обладает различными функциями и полномочиями, перечень субъектов, в отношении которых необходимы сведения о смерти, а также случаи, при которых возникает такая необходимость, требуют уточнения. Кроме того, в связи с тем, что запросы в Единый госреестр записей актов гражданского состояния могут поступать только в электронном виде, в законопроекте необходимо предусмотреть направление таких запросов в рамках межведомственного взаимодействия», — отмечается в отзыве Кабинета министров.