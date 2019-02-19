Председателем правления банка «Юнистрим» стала Надежда Кибальник. О соответствующем решении совета директоров от 18 февраля в банке сообщили во вторник, 19 февраля.

Ранее Надежда Кибальник занимала пост заместителя председателя правления банка.

В свою очередь Кирилл Пальчун сменил должность предправления банка «Юнистрим» на позицию президента одноименной системы денежных переводов (банк выступает оператором системы UNIStream).

Как пояснили в банке, реструктуризация управленческого блока осуществляется в рамках реализации стратегии по усилению системы корпоративного управления. «Обеспечение высокого уровня корпоративного управления — одна из приоритетных задач банка «Юнистрим», — заявил председатель совета директоров Гагик Закарян. — Мы стремимся создавать прочный фундамент для устойчивого развития нашего банка, формирования единого информационного пространства и повышения прозрачности его финансовой деятельности».

Кирилл Пальчун возглавлял банк «Юнистрим» с 2013 года, а пришел туда еще раньше. У него два высших образования: окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «прикладная математика и информатика» и Высшую школу экономики по специальности «финансы и кредит».

Надежда Кибальник до прихода в 2015 году в «Юнистрим» работала в Юниаструм Банке. Она окончила Московский государственный гуманитарный университет по специальности «информационные системы».



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