Счетная палата в 2018 году зафиксировала самый низкий уровень исполнения бюджета за 10 лет. Об этом сообщается в аналитической записке СП о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за январь — декабрь 2018 года.

«Отмечается самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 10 лет (95,5 %). Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 785,8 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом в 1,3 раза», — отмечается в документе.

В 1,5 раза увеличились остатки бюджетных ассигнований федерального бюджета, подлежащие использованию в очередном финансовом году на те же цели.