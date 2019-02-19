Счетная палата в 2018 году зафиксировала самый низкий уровень исполнения бюджета за 10 лет. Об этом сообщается в аналитической записке СП о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за январь — декабрь 2018 года.
«Отмечается самый низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета за последние 10 лет (95,5 %). Объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 785,8 миллиарда рублей и увеличился по сравнению с 2017 годом в 1,3 раза», — отмечается в документе.
В 1,5 раза увеличились остатки бюджетных ассигнований федерального бюджета, подлежащие использованию в очередном финансовом году на те же цели.
Остатки по итогам 2018 года незначительно превысили предыдущий максимум за 2014 год.