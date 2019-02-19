Временная администрация Международного Банка Санкт-Петербурга (МБСП), назначенная в связи с отзывом его лицензии, в ходе обследования финансового состояния кредитной организации установила в действиях ее должностных лиц признаки осуществления операций, направленных на вывод активов МБСП путем передачи прав требования к ряду контрагентов акционеру банка, а также путем приобретения неликвидных активов. Об этом сообщает во вторник пресс-служба ЦБ.

Напомним, Центробанк в середине октября 2018 года назначил в МБСП временную администрацию из-за неустойчивого финансового положения банка, а также ввел мораторий на удовлетворение требований его кредиторов, который вместо трех месяцев продлился всего около двух недель: 31 октября у банка была отозвана лицензия.

По оценке временной администрации, стоимость активов МБСП не превышает 10,8 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 23,9 млрд, говорится в сегодняшнем сообщении Центробанка. Напомним, что в декабре 2018 года ЦБ публиковал данные, согласно которым отрицательная разница между активами и обязательствами МБСП составляла порядка 12 млрд рублей. Таким образом, оценка «дыры» выросла до 13,1 млрд.

Центробанк 12 ноября прошлого года подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга заявление о признании МБСП банкротом. Рассмотрение дела назначено на 5 марта этого года.



Информация о финансовых операциях бывших должностных лиц МБСП с признаками уголовно наказуемых деяний направлена Банком России в Генеральную прокуратуру, следственный департамент МВД и Следственный комитет РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.