Решение о назначении Ирины Аслановой председателем правления Банка Жилищного Финансирования вступило в силу после его согласования Центробанком. Об этом в банке сообщили во вторник, 19 февраля.

На сайте банка изменения пока не отражены: временно исполняющим обязанности предправления значится Валерий Имаев.

О том, что Асланова возглавит «ЖилФинанс», стало известно в ноябре прошлого года. До вступления в силу решения о ее назначении председателем правления Асланова занимала должность вице-президента банка по операционным вопросам.

Ирина Асланова в 2004 году окончила Институт бизнеса и развития европейского менеджмента (Бад-Гарцбург, Германия), а также получила степень Executive MBA в Высшей школе корпоративного управления Академии народного хозяйства при правительстве РФ. У Аслановой более чем 15-летний опыт работы в российских и зарубежных банках. До присоединения в ноябре 2018 года к команде «ЖилФинанса» она работала в банке «ДельтаКредит», где в последние годы занимала пост заместителя председателя правления. До 2007 года Асланова работала в American Express Bank.

«Вступление Ирины в должность председателя правления банка «ЖилФинанс» вполне закономерно. В 2019 году акционеры банка видят приоритеты в развитии розничных продаж и онлайн-сервисов, а также в увеличении кредитного портфеля», — отмечается в сообщении «ЖилФинанса».



«Я ставлю перед собой цель вывести банк «ЖилФинанс» на качественно новый уровень развития, основываясь на передовом российском и международном опыте», — прокомментировала свое назначение Ирина Асланова.

