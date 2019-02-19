Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск опустился на 33 копейки к предыдущему закрытию и составил 65,95 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 18,9 тыс. сделок на сумму порядка 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 65,94—66,36 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 74,74 рубля, опустившись на 24 копейки по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,8 тыс. сделок примерно на 466,2 млн евро по курсам от 74,64 до 74,96 рубля за евро.

«К концу предыдущей сессии рубль растерял почти все дневные достижения, реагируя на негативную динамику развивающихся валют. Сегодня они продолжили снижаться, кроме того, нефтяные цены демонстрируют слабость. Несмотря на это, рублю удается сохранять сдержанную восходящую тенденцию», — прокомментировал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

